Rod i ledelsen: Den Fynske Opera frikendt for en række forhold

I sommer kom Den Fynske Opera under skærpet tilsyn, da Odense Kommune mistede tilliden til både ledelsen og bestyrelsen, men kommunen har valgt at afslutte det skærpede tilsyn efter en undersøgelse af forholdene i institutionen.

Den Fynske Opera, der ligger i Filosofgangen i Odense, modtager årligt fire millioner kroner i driftstilskud og blev sat under skærpet tilsyn i juni, fordi operaen blandt andet ikke kunne levere referater fra bestyrelsesmøder, og der var uoverensstemmelser i en række oplysninger fra både ledelsen og bestyrelsen.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune iværksatte derfor en undersøgelse af forholdene i Den Fynske Opera i oktober, og den konkluderer, at institutionen lever op til anbefalingerne for bestyrelsesarbejde.

Frikendt for flere forhold

Samtidig bliver Den Fynske Opera frikendt for en række forhold, blandt andet at institutionen overholder betingelserne for at modtage fire millioner kroner årligt i tilskud.

Da det skærpede tilsyn med Den Fynske Opera begyndte, erkendte Den Fynske Opera, at institutionen ikke havde været ledet godt nok, og at den ikke havde sendt korrekte oplysninger til kommunen.

Både bestyrelsen og den daglige ledelse i Den Fynske Opera giver i forlængelse af undersøgelsen udtryk for, at det skærpede tilsyn har været berettiget. Kommunen går nu tilbage til at føre normalt tilsyn med institutionen.