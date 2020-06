Rod i ledelsen: Den Fynske Opera kommer under skærpet tilsyn

Den Fynske Opera modtager årligt driftstilskud fra Odense Kommune på omkring fire millioner kroner. Men nu har kommunen mistet tilliden til både ledelsen og bestyrelsen.

Derfor kommer Den Fynske Opera under skærpet tilsyn, indtil kommunen igen har tillid til, at de økonomiske og administrative forhold igen er tilfredsstillende.

- Vi var i gang med at gennemgå det hele og kunne se, at der var noget, der manglede, siger Martin Petersen, der er afdelingschef for Fritid og Kultur i Odense Kommune.

Det skærpede tilsyn kommer, efter at operaen blandt ikke har kunnet udlevere referater fra bestyrelsesmøder eller fremskaffe en underskrevet forretningsorden.

Desuden var der inkonsistens i oplysninger fra både ledelse og bestyrelse.

Bestyrelsesformand i Den Fynske Opera Rune Kallager erkender, at der ikke har været styr på ledelsen.

- Indberetninger har ikke været tilfredstillende til kommunen, og det er vores ansvar at sikre, at ledelsen indmelder de her ting, siger han. Han ved dog ikke, hvorfor ledelsen ikke har indberret og registreret det, de skulle.

- Vi har nok været lidt for naive.

Skal ikke gentage sig

Ifølge Martin Petersen er der ikke ét forhold, der er mere alvorligt end de andre.

- Det skal ses i en sammenhæng. Der er flere forhold, de ikke lever op til for at kunne få tilskud fra Odense Kommune, siger han til TV 2/Fyn.

Odense Kommune har nu udarbejdet en køreplan for at få Den Fynske Opera tilbage på ret kurs.

- Vi er i gang med at kigge på, hvordan vi kan ophæve det skærpede tilsyn, siger afdelingschefen.

Martin Petersen oplyser, at man desuden er i gang med at undersøge, hvordan det kunne gå galt.

- Vi vil gerne undgå, at det gentager sig, så vi vil gerne til bunds i sagen, siger han.

Klar til hjælp

Rune Kallager fortæller, at Den Fynske Operas bestyrelse har en god dialog med Odense Kommune.

- Vi går i gang med nu at frembringe referater og det, der mangler, siger han.

Udover manglende dagsordener og inkonsistente oplysninger retter kommunen kritik mod usystematisk praksis for valg af bestyrelsesmedlemmer, og at der er stor personaleudskiftning i organisationen.

Det resulterer ifølge Odense Kommune i manglende faglig erfaringsopbygning og kontinuitet.

Bestyrelsen i Den Fynske Opera oplyser, at den er klar til at modtage hjælp, så korrekte oplysninger og dokumenter kan sendes rettidigt til Odense Kommune.