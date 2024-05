Røde partier trækker sig fra grundlovsmøde hos kendt restauratør

- Da vi fandt ud af, at de ikke er organiseret, dem der arbejder der, så tænkte vi, nej nu har vi brugt en hel valgkamp på reklamere for den danske model, som forudsætter at vi har et stærkt organiseret arbejdsmarked. Derfor meldte vi fra, siger Villy Søvndal.

S forholdt sig ikke til overenskomster

Socialdemokratiet i Odense besluttede tirsdag ligeledes at aflyse deres deltagelse i arrangementet. Borgmester Peter Rahbæk Juel, der skulle have holdt tale ved grundlovsmødet, henviser til partiets formand i Odense, der siger, at Socialdemokratiets afbud ikke hænger sammen med Banjos Grillbars manglende overenskomst.

- Vi havde oprindeligt meldt os til, men så kom der et afbud fra vores spidskandidat Christel Schaldemose, og så syntes vi, eftersom det var hende, der var hovedpersonen, og det var hendes foldere og merchandise, vi skulle stå med, at så var der ingen grund til at deltage i arrangementet.

- Vi nåede slet ikke at forholde os til den diskussion om, at stedet ikke har overenskomst, siger Anders W. Berthelsen, der er formand for Socialdemokratiet i Odense.

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er en mærkesag for Socialdemokratiet i Odense, og for over ti år siden indførte Odense Byråd sociale klausuler, der betyder, at virksomheder skal have overenskomst eller have godkendt kommunens sociale klausuler, hvis de vil udføre opgaver for Odense Kommune.

For et år siden indførte kommunen en praksis med, at kommunens ansatte i forbindelse med deres arbejde kun må bruge restaurationer, der har overenskomst eller har accepteret kommunens sociale klausuler.

Hvordan harmonerer dit partis holdninger til overenskomster med, at partiets borgmester og jeres EU-spidskandidat siger ja til at deltage i et grundlovsmøde et sted, hvor der ikke er overenskomst?

- Jamen den kritik kan man jo rejse over for alle seks partier, der skulle deltage i arrangementet. Så skulle vi gå rundt og tjekke alle restauranter om de har overenskomster, og det kan man da godt bebrejde os, at det skulle vi måske have gjort, siger partiformanden.

Troede DF var arrangør

Partierne på venstrefløjen erkender, at de burde have undersøgt forholdene hos restauratøren før de tilmeldte sig grundlovsmødet hos Banjos Grillbar.

- Det burde vi have undersøgt, og det er noget, vi er opmærksom på fremadrettet. Det må vi tage ved lære af, siger Reza Javid.

Socialdemokratiets formand siger, at han havde fået den opfattelse, at det ikke var Banjos Grillbar, der var arrangør.