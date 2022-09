Røg går ud over Lenes arbejde: Rådmand vil have dyrt ventilationssystem på plejehjem

Helle Bøgelund Knudsen risikerer i værste fald at dø tidligere på grund af sit arbejde.

Som social- og sundhedshjælper på plejehjemmet Svovlhatten i Odense er hun nemlig udsat for massiv passiv rygning, når hun udfører sig arbejde i flere af beboernes hjem.

Her kan nogle beboere ryge op mod 60 cigaretter om dagen, og fordi boligen er at betragte som beboerens private hjem, kan man ikke forbyde dem at ryge indendørs eller tvinge dem til at lufte ud.

- Du kan mærke det på dine luftveje, og du kan lugte det i dit tøj. Det er ligesom at træde ind i et rygeskur, og hvis jeg har været herinde i for lang tid, så er jeg nødt til at gå ud og skifte tøj, for det er ikke værdigt, at jeg taler med en pårørende og lugter sådan af tobaksrøg, fortæller Helle Bøgelund Knudsen.

Har fået påbud

Røgproblemerne har tidligere givet plejehjemmet Svovlhatten og to andre botilbud i Odense et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi røgen går ud over de ansattes helbred.

Påbuddet har dog ikke hjulpet, og derfor vil Ældre- og Handicaprådmand Brian Dybro (SF) nu afsætte 15,9 millioner kroner til nye ventilationsanlæg.

- Det er mange penge, men det handler om vores medarbejderes sundhed og deres trivsel, og det kan blive endnu dyrere, hvis vi ikke gør noget, siger Brian Dybro.

Det knap 16 millioner kroner dyre forslag om nye ventilationssystemer er lavet på baggrund af anbefalinger fra eksperter fra By- og Kulturforvaltningen.