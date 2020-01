Røgsignaler fra Vejle: Rygeforbud på stadion er svært at håndhæve

Opdatering Artiklen er opdateret med video (se den nederst i artiklen) om, at OB sammen med Røgfrit Odense og Odense Kommune har besluttet at gøre tribunerne røgfrie og indføre rygezoner bag tribunerne. Det er netop trådt i kraft. Men det kan blive svært at håndhæve et rygeforbud, erkender klubbens kommercielle direktør Jack Jørgensen.

Der er politisk flertal for at gøre boldbaner og idrætsanlæg i hele Odense Kommune røgfri. Det rammer således også superligaklubben OB's hjemmebane på Odense Stadion, som ejes af kommunen.

Men det vil blive op ad bakke, at håndhæve et sådant forbud, siger formanden for fanklubben The Crazy Reds, Brian Jørgensen.

The Crazy Reds er Vejle Boldklubs sikre støtter, når klubbens førstehold spiller kampe i den næstbedste danske fodboldrække.

Og selvom det siden juli 2018 har været forbudt-forbudt at ryge på Vejle Stadion, så ryges der lystigt på tilskuerrækkerne.

- Vagterne har nok at se til på kampdage, så der skal hentes en del flere vagter ind, hvis de også skal til at prikke til folk der ryger på stadion.

- Så jeg tror ikke det har ændret det helt store.

Brian Jørgensens vurdering er, at det kan da godt være, at der blev indført rygeforbud, men at folk bare har trukket på skulderen og sagt: "ja, ja".

- Mange steder bliver der røgfrit, men det med at håndhæve det er en anden sag.

- Det ligger så meget i folk. En del får nogle øl og så skal der også ryges. Vi er udenfor ..., så jeg tror ikke det ændrer folks holdning, så det bliver røgfrit. På nogen måde.

Brian Jørgensen synes at rygeforbuddet er et fint signal at sende og at det ligger i tiden, men han har ikke den store tro på, at det kan blive overholdt.

- Alt skal være sundt og alt skal være i fineste orden og rygning er usundt. Det er et af de punkter man kan pege på, så har vi gjort noget, men vi har måske ikke gjort det helt store alligevel, siger Brian Jørgensen.

Rygning under tribunen i Vejle

Kommunikationschef i Vejle Boldklub, Morten Pelch, fortæller, at rygeforbuddet blev vedtaget blandt andet fordi, klubben rykkede op i superligaen. Opryningen øgede tilskuertilstrømningen, så ikke-rygerne ikke fik samme muligheder for at sidde på afstand af rygerne på stadion.

Forbuddet blev ikke modtaget med hurra-råb fra alle på stadion, fortæller Morten Pelch.

- Der er altid nogen der har det svært med forandring, og der er nogen der mener, at fodbold og en smøg og en øl hører sammen. Det kan det godt gøre, men så skal de gå nedenunder og ryge, siger kommunikationschefen.

Han synes dog, at publikum har taget forbuddet til sig. Og når det bliver påtalt, så bliver der lyttet, siger han.

Under tribunerne på Vejle Stadion er der lavet rygezoner, og stadionspeakeren gør en håndfuld gange under kampe opmærksom på, at Vejle Stadion er et røgfrit stadion.

