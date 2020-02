Rørte veteraner efter hockeyspiller dedikerede kamp til dem

Da spillerne fra Odense Bulldogs gled ud på isen fredag aften, var de sædvanlige hvide trøjer skiftet ud med en rød af slagsen med et hvidt kors henover.

I dagens anledning var trøjen på initiativ fra en hockeyspiller og garder inspireret af den velkendte garderuniform for at skabe opmærksomhed og samle penge ind til Veteranhjem Odense.

Og det var noget, der rørte flere af de tidligere udsendte, der var mødt op.

- Jeg synes, det er et superfedt arrangement. Det er rigtig godt for dem, der har noget at slås med, at blande professionel sport og soldater. Så kommer de ud og er aktive, siger den tidligere udsendte Kenneth Henriksen.

- Nu er jeg selv gammel garder, så det gør godt i mit hjerte. Det gør bare én rigtig stolt, at de gider bakke op om det.

Veteranen Kennneth Henriksen var udsendt til Iran i 2006.

Et nyt syn på livet

Det samme mener veteranen Henrik Karlsen, der i alt har været udsendt seks gange - blandt andet til Kuwait, Eksjugoslavien og Libanon.

- Jeg synes, det er kanon. Jeg tager hatten af for det - god ide, siger han.

Den 46-årige veteran er selv sluppet uden alvorlige mén, men hans oplevelser har fået ham til at sætte pris på tilværelsen i Danmark på en helt anden måde.

- Jeg har altid sagt, at dem, der brokker sig for meget, lige skulle have en tur ud og se, hvordan de har det andre steder i verden, siger han.

Bliver normalt kun anerkendt én dag om året

Hos veteranhjemmet er man også meget taknemlig for den opmærksomhed og støtte der er kommet gennem arrangementet, fortæller Hanne Ussing, daglig leder på hjemmet.

- Og den kobling, det giver mellem den stående hær og så dem, der allerede har været afsted og er kommet hjem - at der er en rød tråd.

Garderne spillede også i hallen fredag aften.

Ifølge hende betyder sådan et arrangement også noget særligt, fordi både tidligere og nuværende udsendte ofte kun bliver anerkendt, når det er flagdag.

Trøjer på auktion

Initiativet kommer fra ishockeyspilleren Morten Larsen, der også selv er garder.

- I livgarden havde vi en aften, hvor der var en veteran, der fortalte om, hvilke ting han kæmpede med, efter at han havde været udsendt. I Nordamerika er det velkendt med military appriciation nights, og så tænkte jeg: "Hvorfor gør vi det ikke her i Odense?" sagde Martin Larsen inden kampen, hvor han havde navnet 'Garder Larsen' på ryggen.

Efter kampen, der endte 4-0 til Sønderjyske, kom spillernes trøjer på auktion. Hvordan det gik, har Odense Bulldogs et samlet overblik over mandag.