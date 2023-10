Røver slap afsted med pastasalat og focacciaer

En butikstyv gjorde sig til røver, da han torsdag klokken 11.47 skubbede og sparkede en vagt, for derefter at flygte fra en butik på Slotsgade i Odense med en pastasalat og to focacciaer.

Det skriver Fyns Politi i torsdagens døgnrapport.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, 15-20 år, 175-185 centimeter. Spinkel, lys hud og lyst mellemlangt hår, dansktalende, iført sort hættetrøje med hvidt logo, beige bukser, sort/hvide kondisko. Han medbragte et sort net.

Politiets patrulje ledte efter gerningsmanden ved Odense Katedralskole uden held.