Røver truede sig til guld og ure - vidner søges

Fyns Politi leder efter en sortklædt mand, som sidst på eftermiddagen tirsdag begik røveri mod guldsmed Zinglersen i Nørregade i Odense.

Kort efter klokken 17 gik gerningsmanden ind i butikken og truede personalet.

Han var tilsyneladende ubevæbnet, men truede verbalt med, at det var et røveri.

Manden fik kassetter med ure, armbånd og guldvedhæng med sig i en blå Ikea-pose.

Han forsvandt på cykel i retning mod Fisketorvet.

Vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi, oplyser, at kassetterne efterfølgende blev fundet tomme på stien langs Odense Å ved OB's anlæg i Ådalen.

Røveren beskrives som dansk og en "misbrugstype". Han var klædt i sort og var maskeret, så der kun var en sprække til øjnene.

På billedet ses tydeligt den røde figur/dekoration på buksebenet. Foto: Fyns Politi

Han var iført sorte sneakers med hvid sål, og på højre buksebens underben var der er en rød figur (se billedet). Hans cykel var en sort mountainbike uden bagskærm.

- Vi vil gerne i kontakt med vidner, der kan have set manden under flugten eller eventuelt kan være tilbudt at købe kosterne, siger vagtchef Thomas Bentsen.

Vagtchefen oplyser, at efterforskerne endnu ikke har alle detaljer om røveriet. Blandt andet er det endnu ikke på plads, hvad røveren fik med sig. Der vil formentlig vil blive meldt yderligere ud senere onsdag.

Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.

