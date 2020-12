Rollemodeller kan knække fødekæden til bandemiljøet

Det er vigtigt at have nogle rollemodeller Shahbaz Aslam, boksetræner og rollemodel

Hvordan undgår børn og unge at havne i bandemiljøet?

Det brandvarme spørgsmål var torsdag aften i spil, da biblioteket i Vollsmose dannede rammen om et møde, hvor blandt andre tidligere bandemedlemmer, borgere og politi deltog.

Emnet var blevet ekstra relevant at tale om igen, fordi en ny musikvideo med rapperen Chatle er blevet kritiseret for at forherlige våben, narko og kriminalitet og sætte års socialt arbejde i Vollsmose i stå.

Videoen opfattes samtidig af mange som en rekrutteringsvideo til det kriminelle miljø i Vollsmose.

En af de fremmødte, Shahbaz Aslam, har mange års erfaring med de unge i området, og som træner i den lokale bokseklub er han også rollemodel.

Det er en opgave, han tager meget alvorligt, og som han ser som en af nøglerne til at dirigere områdets børn uden om bandemiljøet.

- Det er vigtigt at have nogle rollemodeller, men det er også vigtigt at understøtte de rollemodeller, der er i området.

- Man skal passe på, de ikke brænder ud, siger Shahbaz Aslam, som er en respekteret træner i bokseklubben Vollsmose Boxing.

Rollemodeller bør aflastes

Han foreslår, at rollemodellerne bliver aflastet for deres fuldtidsarbejde, så de kan fokusere på at være rollemodeller.

- De elsker det og brænder for det. Jeg tror, det er vejen frem at undersøtte dem, der virkelig gør en forskel, siger Shahbaz Aslam.

Han håber, at aftenens møde vil holde liv i en dialog, og at det ikke stopper der.

- Jeg håber, vi kommer til at holde flere møder og samler de folk, der gør et stort stykke arbejde i området.