Ros fra politiet: Kunder tilbageholdt røver i Rema 1000

To Rema 1000-kunder fik tirsdag eftermiddag andet end mælk og rugbrød ud af besøget i supermarkedet.

For mens de befandt sig i Rema 1000-butikken på Sandhusvej i Odense, begik en 24-årig mand et røveri mod supermarkedet – og det fik de to civile kunder til at træde i karakter.

Det er meget sejt Henrik Krøjgaard, vagtchef ved Fyns Politi

- Vi fik en anmeldelse om et røveri, og om at man havde tilbageholdt en mand. Og ganske rigtigt havde to kunder tilbageholdt røveren, indtil vi kom derud, fik kontakt og fik anholdt manden. Det er meget sejt, siger Henrik Krøjgaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Manden havde truet personalet til at udlevere kontanter fra kassen.

Røveren viste sig at være den selvsamme mand, som lørdag aften begik røveri mod Lokalbrugsen i Skt. Jørgensgade i Odense. Manden blev efterlyst i medierne, og politiet kunne derefter anholde ham i søndags. Han blev dog løsladt igen. Men sådan kommer det næppe til at gå denne gang.

- Nu beholder vi ham. Jeg forventer, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Jeg tænker, at gentagelseskriteriet er opfyldt, men det må en dommer tage stilling til, siger Henrik Krøjgaard.

Vagtchefen fortæller, at en af anklagemyndighedens jurister i morgen endeligt skal vurdere, hvorvidt den 24-årige odenseaner skal en tur for en dommer.

- Men det er min klare opfattelse, at han skal fremstilles i morgen formiddag, siger Henrik Krøjgaard.

Røveriet i Rema 1000 på Sandhusvej blev anmeldt til politiet klokken 16.16.