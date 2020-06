90-årig slog to verdensrekorder: - Nu springer jeg i poolen og tager et glas rødvin

- Nu er jeg lidt træt, men ellers var det da meget fedt, siger 90-årige Rosa Pedersen, da hun netop er kommet hjem fra ministævne i atletik på Odense Atletikstadion.

Til stævnet håbede hun at slå to verdensrekorder for aldersklassen 90-94 år i højde- og længdespring, og det lykkedes den 90-årige atlet. Ret overbevisende endda.

Den tidligere rekord i højdespring på 0,83 meter slog Rosa Pedersen med fem centimeter. Længdespringsrekorden slog hun med sit spring på 2,60 med næsten en meter. Den var indtil i dag 1,77 meter.

Læs også 90-årig atlet: Jeg vil slå to verdensrekorder

- Jeg troede ikke helt, det var rigtigt. Jeg havde regnet med 2,30 meter, siger Rosa og fortæller, at de til stævnet ville have haft hende til at hoppe 0,90 meter i højdespring, så det matchede hendes alder, men det lykkedes ikke.

Hører til sjældenhederne

Jeg er lige kommet hjem, så nu springer jeg i poolen og tager et glas rødvin. Så det et godt. Rosa Pedersen, atlet

Et par gange om ugen går Rosa Pedersen på et M/K-turneringshold, og hun har flere gange brillieret med sin gode fysiske form. Hun har langt over 150 medaljer derhjemme, og hun er glad for nu at kunne tilføje de to verdensrekorder til rækken af atletiksucesser.

- Nu har jeg gået og spekuleret på det så længe, så det er da meget sjovt, siger Rosa Pedersen.

Til ministævnet stod Buster Nielsen, der er formand i Odense Atletik, og så den 90-årige atlet tage de to verdensrekorder. Han er imponeret over hendes præstation.

- Det er rigtig dejligt for hende. Det er et bevis på, at man kan få store præstationer langt op i alderen, hvis man holder sig aktiv, siger han og fortsætter:

Læs også Tre gange guld til 87-årig atlet

- Det sker ikke så tit, at man slår et par verdensrekorder. For Rosa sker det så lidt oftere end for de fleste andre, kan man sige. Men det hører til sjældenhederne.

- Så tager jeg nok et glas rødvin

Med de to nye rekorder slår Rosa Pedersen canadieren Olga Kotelko af pinden, endda med en del flere centimeter. Hun havde håbet på at kunne hoppe 2,30 meter i længdespring og 0,84 i højdespring, men begge forsøg blev bedre en forventet.

Danske verdensrekorder i atletik Udover Rosa Pedersen er der tre danske kvinder, der er indehavere af verdensrekorder: Gitte Karlshøj: 3000 meter & 5000 meter, 50 - 54 år Inge Faldager: vægtkast, 60 - 64 år Anne Kirstine Jensen: kastemangekamp, 65 - 69 år Der er ingen danske mænd, der i øjeblikket har en verdensrekord Odense Atletik har haft tre verdensmestre i masters-atletik gennem tiderne: Troels Troelsen, hækkeløb. Susanne Hedager, mangekamp og Rosa Pedersen. Se mere

Derfor regner hun heller ikke med at kunne slå sine egne rekorder igen. Alligevel har hun ikke i sinde at stoppe i de to atletikdiscipliner.

- Nårh ja, jeg bliver da ved. Det her var bare noget, jeg havde sat mig for, at jeg skulle slå. Jeg kan jo stadig blive danmarksmester og få point for mine resultater, forklarer hun.

Og det er netop viljen til at fortsætte, der imponerer formanden i Odense Atletik.

- Hun har jo en meget stærk vilje, og hun elsker at dyrke sport og atletik. Og det er de ting kombineret, der har gjort det. Og så er hun utrolig frisk af en 90-årig at være og har formået at holde sig i gang. Med den vilje kan hun blive ved med at sætte verdensrekorder, siger Buster Nielsen.

Med den vilje kan hun blive ved med at sætte verdensrekorder. Buster Nielsen, formand i Odense Atletik

Med verdensrekorderne i hus har Rosa Pedersen kun én plan for resten af aftenen.

- Jeg er lige kommet hjem, så nu springer jeg i poolen og tager et glas rødvin. Så det et godt, siger Rosa Pedersen.