Lukket Rosengårdcenter samler ind: Kælderen er proppet med legetøj

Langt hovedparten af butikkerne i Rosengårdcentret i Odense er lukket ned som følge af corona-restriktionerne, men derfor er ikke alting gået i stå i det store shoppingcenter.

Ledelsen i Rosengårdcentret har funderet over, hvordan centret kan gøre en forskel for andre, selv om der er lukket ned. Og der er valget faldet på børnene.

- Vi kan jo se, at børn i særdeleshed går og keder sig, og der er rigtig mange udsatte børn, som vi kan gøre noget for, siger Casper Bach Andersen, der er direktør i Rosengårdcentret.

Derfor besluttede de at begynde en indsamling af legetøj til udsatte børn.

- Og vi synes virkelig, at det er fedt at gøre noget for andre, siger direktøren.

Indsamlingen er lavet i samarbejde med Red Barnet i Odense. De laver en såkaldt krea-kasse til børn, hvor de indsamler legetøj til udsatte børn. Og her har Rosengårdcentrets kunder i stor stil hjulpet med indsamlingen af legetøj og tøj, forklarer direktøren.

- De her kasser gør, at de udsatte børn får et frirum. Normalt laver Red Barnet en masse udflugter for de her børn, men det kan de ikke i den her tid, som vi er i for øjeblikket, siger Casper Bach Andersen.

Vi skal hjælpe hinanden

Netop tiden med corona-restriktioner, skolelukninger og hjemmeundervisning har været vigtig i Rosengårdcentrets overvejelser, forklarer direktøren.

- Vi skal hjælpe hinanden – især i den her tid. Men jeg tror også, at alle er blevet mere bevidste om, hvor vigtige vi er for hinanden, siger Casper Bach Andersen.

Målet er at samle så meget legetøj sammen, som det er muligt – og med det gøre så mange børn glade, som det er muligt.

- Så Red Barnet Odense får så meget glæde af os som muligt, understreger centerchefen.

Den store interesse fra Rosengårdcentrets kunder for at deltage i indsamlingen og være med til at hjælpe de udsatte børn går rent ind hos Casper Bach Andersen.

- Jeg bliver virkelig berørt over det, må jeg sige. Der er for rigtig mange penge af Lego og alt muligt andet, som mange bare kunne sælge i Den Blå Avis, siger direktøren.

Han er helt sikker på, at det ikke er sidste gang, Rosengårdcentret har deltaget i indsamlinger som denne.

- Mennesker og mennesker imellem er rigtig vigtigt for os, så det er nogle tanker, vi kommer til at føre meget mere ud i livet, end vi gør i forvejen, siger Casper Bach Andersen.

Indsamlingen startede i fredags og kører til 12. februar.