Rottekaster på McDonald's dømt i stor narkosag

Det koster en 20-årig mand tre år og ni måneders fængsel at være en central del af det, Fyns Politi i et opslag på X kalder en "kokainforretning". Manden tilstod, at han selv havde stået bag salget af et kilo kokain i Odense.

Den 20-årige erkendte også, at han havde kastet mus og rotter ind i en restaurant i november 2023. Episoden fandt sted 2. november sidste år på McDonald's-restauranten på Risingsvej i Odense.

Efterfølgende florerede en video på sociale medier, hvor man ser to personer, som tilsyneladende kaster rotter ind på restauranten. Hen over videoen er skrevet teksten "Boykot MCD/ISLRAEL - Rotter i MCD foran Vollsmose".