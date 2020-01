Rotter flyttede ind hos Maria: - De er rigtig smarte

Pludselig hører jeg ude i gangen noget der kribler. Og så er der simpelthen en rotte der kravler op ad min jakke Maria Sommer

Der blev ikke taget chancer, da Maria Sommer og datteren Vigga fik forstyrret juleforberedelserne af ikke bare én rotte, men nærmest af en hel familie af rotter.

- Her kan I se, hvordan det så ud, da alle fælderne stod i en flot "jule"-krans rundt om hullet.

- Vi skulle være sikre på, at der ikke var flere rotter. Derfor blev alle fælderne sat ind på gerningsstedet, hvor rotterne var kommet op inde i skunken, fortæller Maria Sommer.

De udbudne gæster var ikke nogen rar oplevelse for den lille familie i rækkehuset på Kranvejen i Odense C.

I alt klappede fælden for alvor seks gange og knækkede nakken på ubudne rotter.

- Vi levede i frygt i et stykke efter de seks rotter blev fanget. Det var lidt anstrengende ... lad os sige det sådan.

- Det var hårdt ikke at vide om der kommer flere op, om det er slut og hvor kommer de fra, siger Maria Sommer.

Maria Sommer har således haft det som de fleste af os, når rotterne først får hul igennem og kommer frem fra deres skjul. Og det sker tit i øjeblikket. Søndag har TV 2/Fyn talt med rottebekæmpere i syv af de ti fynske kommuner, som bekræfter stigningen i antallet af anmeldelser.

I mange tilfælde er rotterne, som på Kranvejen, trængt ind i boligerne og rottebekæmperne kan næsten ikke at følge med i kampen mod de uønskede skadedyr.

Hos Maria Sommer kom den første rotte ind i huset allerede ved halloween.

- Pludselig hører jeg ude i gangen noget der kribler. Og så er der simpelthen en rotte der kravler op ad min jakke, fortæller hun.

Fakta: Sådan ved du om det er en rotte Rottens fodspor er betydeligt større end musens og der vil ofte tegne sig et aftryk efter rottens hale mellem fodsporene.



Derudover kan du kigge på huller, som er større end musehuller og hvis der eksempelvis er gnavet i rør i nærheden af hullet er det nok en rotte, der er på spil.

Hvis man har rotter, er man sjældent i tvivl om det, for rotter efterlader en skarp og ubehagelig lugt, der kan minde om kloaklugt eller lugten af svinestald.

Udover lugten, så efterlader rotter også sikre tegn i form af cylinderformede ekskrementer, der er sorte eller brunlige og cirka 6 millimeter tykke og omkring 17 millimeter lange. Kilde: Miljøstyrelsen

I første om gang troede hun, at det var en mus, men med rottefængeren fra Mortalins mellemkomst blev hun klogere.

- Vi får fanget nogle stykker, og han siger, at det simpelthen er rotteunger, for dem sender de op først. De er rigtig smarte, rotterne, siger Maria Sommer med et skævt smil.

Indirekte var rotterne blevet budt indenfor. Det viste sig nemlig, at der var en fejl i kloaksystemet.

- Det skulle være lukket nu, men det var en kloakfejl, hvor de er kommet op af kloakken, fordi der ikke var et rottespær.

- Det er fikset ... heldigvis, siger Maria Sommer, som har drysset mel ud i skunken, så hun kan se spor efter rotterne - hvis de skulle komme igen.

Rotter vil have vand og sex

Ifølge biolog og skadedyrsekspert Jens Lodal er en stigning i regnmængden på 30 procent over normalen - der er faldet mere end 300 millimeter regn siden oktober - en medvirkende faktor til, at vi har fået markant flere rotter i denne vinter.

- De er ekstremt tilpasningsdygtige, og de udnytter hver eneste mulighed for at have det godt, siger biolog og skadedyrsekspert Jens Lodal til TV2.

Han tilføjer, at for rotter betyder det at have det godt, at spise og have sex.

- De søger altid at forøge bestanden. Det eneste, de skal bruge, er vand, så de ikke dør af tørst, og vand har de fået rigeligt af.

Ifølge Jens Lodal er det ikke kun ned i dybet rotterne søger. De tager også gerne en tur op i højderne og vil kunne lave hjemmebesøg på 16. etage eller endnu højere - hvis de ville.

- De klatrer op via faldstammen, hvis ikke der er opsat beskyttelse. Alternativt så kan de klatre direkte op ad ydermuren ved at læne sig mod nedløbsrørene fra tagrenderne, siger han til TV2.

Ligeledes kan det være svært at lukke dem ude, da de bare skal bruge et hul på størrelse med en 20 kroners mønt for at komme ind. Deres kroppe er meget elastiske, og deres eneste begrænsning er kraniestørrelsen.

Kun et kraftigt fald i temperaturerne med sne og isdække kan sætte en stopper for rotterne, der ellers vil have nemt ved at finde føde.

Rotter har mere end 50 sygdomme, som de kan overføre til mennesker, og i Danmark betegnes rotter som "skadedyr". Derfor har man pligt til at melde det til sin kommune, hvis man ser en rotte på sin vej.

Anmeldelse af rotter kan ske på borger.dk, hvorefter kommunen vil tage sig af det.

