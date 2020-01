Royal Run: Odense kan gøre klar til succes

Det kongelige motionsløb Royal Run går sin fortsatte sejrsgang rundt i hele kongeriget.

Således kan folkene bag Royal Run Odense også begynde at gøre klar til succes i årets udgave.

Knap to måneder efter der blev åbnet for tilmelding, er der nemlig i skrivende stund solgt 6.317 startnumre til motionsløbets fynske udgave, meddeler arrangørerne.

Program Der er start og mål i Kongens Have. 11.00: Pladsen åbner

13.00-17.00: One mile-løb (Run/Walk/Familie-mile)

17.00-19.00: 5 km-løb (Run/Walk)

19.00-22.00: 10 km-løb Obs: Programmet er med forbehold for ændringer

Løbet afvikles 2. pinsedag - 1. juni - og skydes i år i gang i Sønderborg. Herfra går det slag i slag med kronprins Frederik, som har varslet at trække i løbetøjet og tage turen fra Sønderjylland til Aalborg for derefter at komme til Odense. I Odense vil kronprinsen løbe med på one mile-distancen inden han fortsætter mod København.

Netop til løbet i Odense er der fortsat knap 4.700 ledige startnumre.

Allerede fire dage inden den officielle start for Royal Run i Sønderborg, ifører kronprins Frederik sig løbeskoene og løber i Nuuk i Grønland.

I forhold til 2018-udgaven i Odense er loftet antal deltager sænket til 11.000, og starten på 10 kilometerruten er fremrykket en time.

