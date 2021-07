Rullende sommerkøkken: 5-årige Freja laver lyserøde prinsessefrikadeller

Omkring 200 personer har hver dag været forbi køkkenet.

- Der er folk, der kommer tilbage for tredje dag, siger han.

- Folk finder ud af, at det er meget, meget simpelt og lækkert at bruge, hvad man har hjemme i grøntsagshaven eller får inspiration til, når man går i grøntsagsafdelingen i supermarkedet eller bare kører ud til en gård.

Aha-oplevelser

Judith Kyst er direktør i den selvejende institution Madkulturen, som arrangerer sommerkøkkenerne.

Hun er glad for modtagelsen, som det rullende sommerkøkken har fået.

- Frem for alt, så håber jeg, at folk går herfra med en aha-oplevelse. Det er også det, jeg hører, når jeg snakker med folk, at de siger "Gud, det kræver ikke mere at få skabt en god mayo med smag" eller "nårh, vi kan også lave en god rabarberchutney, hvis vi smager til med noget løg og nogle krydderurter", så jeg håber folk går herfra med noget nyt, siger hun.