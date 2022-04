Rundvisning på stadion: Sådan bliver Odense klar til EM

Som en ekstra krølle er rummene på stadion vinklede og ikke rektangulære, og det er bare ét sted, hvor Odense Stadion ikke lever op til de internationale krav.

- Der er mange ting, hvor vi ikke lever op til UEFA's krav. Blandet andet, at der skal være plads til 26 spillere, der skal kunne sidde, så træneren kan se dem alle, fortæller Rune Bille.

Færdigt senest i 2024

Onsdag aften besluttede By- og Kulturudvalget at fremrykke 7,8 millioner kroner til at gøre omklædningsrummene EM-klar.

- I betragtning af, at vi satser på at blive et stadion, som skal huse EM for kvinder, skal der gøres noget ved de her ting. Det skulle der under alle omstændigheder. Det er ikke faciliteter, der er moderne. De er ikke engang lidt moderne. De er rigtig, rigtig gamle, og der er ikke noget at være stolt af. Det skal vi have gjort noget ved, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

UEFA beslutter i december, hvor EM 2025 skal afholdes. Foruden det samlede bud fra de nordiske lande har også Frankrig, Polen, Schweiz og Ukraine søgt om værtskab.

Skal turneringen holdes i de nordiske lande, forpligter Odense Kommune sig til at få Odense Stadion klar senest i udgangen af 2024.