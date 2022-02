Russer i Danmark: - Det her må bare ikke ske

Igor Gula er studerende på Syddansk Universitet i Odense, og han er oprindelig fra Sankt Petersborg i Rusland. Han kigger mod den beslutning, som landsmanden præsident Putin har taget med afsky.

- Det her må bare ikke ske, siger han.

Det er egoisme

Igor kigger mod sit fædreland og kan ikke se meningen med, hvad der foregår fra Ruslands side lige nu.

- Jeg kan ikke argumentere for det her uanset, hvor meget jeg prøver. Det er forkert.

Han påpeger, at selvom Putin måske mener, at han gør noget for Rusland, så handler det hele om, hvad Putin selv kan vinde ved det her.

- Han gør det jo ikke for Rusland - han gør det for sig selv og for sin egen skyld.