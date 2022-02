Russisk ballet udelukkes fra Odeon trods protester

Søndag formiddag har Comwell, der driver Odeon i Odense, besluttet at smække døren i for Den Russiske National Ballet.

30 dansere skulle ellers have opført Svanesøen for de godt 1.400 publikummer, der har købt billet til forestillingen, lørdag den 5. marts.

- Vi tager skarpt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine. Derfor har vi forsøgt at nå frem til en aftale med arrangøren bag ’Svanesøen’ om en aflysning af forestillingen. Samtidig kan vi frygte, at opførelse af balletforestillingen kan være forbundet med risici for vores gæster og medarbejdere. Vi har i dag meddelt den danske arrangør, at vi annullerer aftalen, siger hoteldirektør Ninna Stæhr-Petersen i en pressemeddelelse.