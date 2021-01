Russisk nonne i strid om forfaldent slot: - Jeg er nonne og stoler på Guds forsyn

Dele af den engang storslåede facade er i fare for at styrte sammen, flere af de mange vinduer er blændede, og midt på den brede trappe til hovedindgangen gror ukrudtet uforstyrret.

I det hele taget er Hesbjerg Slot vest for Odense i et voldsomt forfald, som har stået på i mere end ti år.

Forfaldet skyldes, at slottets tidligere ejer, Jørgen Laursen Vig, skrev en afgørende sætning i sit testamente, inden han døde. Her fremgår det, at en russisk ortodoks nonne ved navn Amvrosija Garaeva har ret til at bo og bede på Hesbjerg Slot.

Det er ikke mig, der kan give afkald på J.L. Vigs sidste ønske Amvrosija Garaeva, russisk nonne

Det har ført til en ti år lang strid mellem nonnen og den fond, slottet blev efterladt til. TV 2 Fyn har været i skriftlig kontakt med nonnen, der ikke har ønsket at stille op til et telefonisk interview, men som i en mail bebrejder fonden slottets manglende vedligehold.

- Det er en skam, at fonden som ejer (slottet, red.) ikke opfylder sine forpligtelser til at bevare den ejendom, som de fik fra J.L.Vig, skriver Amvrosija Garaeva i et svar til TV 2 Fyn.

Om sin tilknytning til Hesbjerg Slot i dag siger nonne Amvrosija Garaeva i et skriftligt svar, at der i Jørgen Laursen Vigs testamente står, at nonnen sammen med sin gruppe kan bo og bede på Hesbjerg Slot. Foto: Morten Albek

Vil ikke give afkald på tidligere ejers ønske

I en mail skriver Amvrosija Garaeva på TV 2 Fyn blandt andet, at slottet blev vedligeholdt under hendes seneste besøg i 2012.

Hvordan er din tilknytning til Hesbjerg Slot i dag?

- Der i J.L. Vigs testament står, at nonne Amvrosija sammen men sin gruppe kan bo og bede på Hesbjerg slot.

Hvad er dine planer for fremtiden med hensyn til stedet?

- Jeg er nonne og stoler på Guds forsyn.

Formanden for fonden siger til os, at de ikke kan komme videre med planer om at restaurere slottet, så længe du har ”bo- og bede-ret” dertil. Er det noget du vil give afkald på?

- Det var ikke min, men J.L. Vigs vilje at etablere et kloster på Hesbjerg slot og hans sidste ønske at give det ret til at fortsætte. Det er ikke mig, der kan give afkald på J.L. Vigs sidste ønske.

Hvordan har du det med, at stedet forfalder mere og mere og ikke bliver brugt?

- Mens vi boede på Hesbjerg slot, vedligholdte vi bygningen. Der er både billleder og video, som kan dokumentere dette. Da vi fraflytttede slottet i 2012, håbede vi på, at fonden ville påbegynde slottets grundige istandsættelse, men det blev desværre ikke gjort noget siden sidst, skriver Amvrosija Garaeva og fortsætter:

- Det er en skam, at Fonden som ejer ikke opfylder sine forpligtelser til at bevare den ejendom, som de fik fra J.L. Vig.

