S-borgmester i modvind: Fjernvarmesalg skubber S-vælgere over mod blå blok

Salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn har fået flere odenseanske vælgere til at genoverveje, hvor de vil sætte deres kryds, hvis der var kommunalvalg i morgen.

Værst ser det ud for Odenses borgmesterparti Socialdemokratiet.

Næsten hver fjerde vælger, der stemte på Socialdemokratiet i Odense ved forrige valg - nærmere bestemt 24 procent - vil efter salget af Fjernvarme Fyn være mere tilbøjelig til at stemme på et af partierne i oppositionen. Det viser en måling, som Megafon har foretaget for TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få borgmester Peter Rahbæk Juel til at kommentere tallene. Han har ikke ønsket at stille op. I stedet er det Socialdemokratiets politiske ordfører i Odense, Cæcilie Crawley Larsen, der kommenterer på målingen.

- Undersøgelsen viser et øjebliksbillede af en svær beslutning, som vi har måtte træffe. Når vi i Socialdemokratiet i Odense har 40 procent af vælgernes stemmer, så er det naturligt, at alle 40 procent ikke altid er lige lykkelige over de beslutninger, vi træffer, siger Cæcilie Crawley Larsen (S) til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Vi vidste også godt, at mange ville være uenige i salg, men jeg er sikker på, at vi på den lange bane har truffet den rigtige beslutning for velfærden i Odense, siger hun.

Ved forrige kommunalvalg opnåede partiet 41,8 procent af stemmerne i Odense.

Socialdemokratiet får svært ved at fiske stemmer

Socialdemokratiet skal ifølge målingen ikke forvente at fiske stemmer tilbage fra de blå partier.

Når vi får snakket nok med odenseanerne om, hvorfor vi vælger at sælge fjernvarmen, så kommer de også til at forstå, at vi gør det for velfærden Cæcilie Crawley Larsen, Medlem af Odense byråd, Socialdemokratiet

Det er nemlig kun to procent af alle de adspurgte odenseanere, der er mere tilbøjelige til at ændre deres stemme til at gå til borgmesterpartiet.

- Når vi får talt nok med odenseanerne om, hvorfor vi vælger at sælge fjernvarmen, så kommer de også til at forstå, at vi gør det for velfærden, og så er jeg sikker på, at vi nok skal få bred opbakning, siger Cæcilie Crawley og uddyber:

- Lige nu handler det om at få formidlet, at det her er en måde at sikre bedre velfærd på. Til sidste kommunalvalg var velfærdsprocenten heller ikke populær blandt vælgerne, men nu er der ikke mange, der er i tvivl om, at det var det rigtige at gøre, fastslår hun.

Kun 18 procent socialdemokrater er for

Overordnet viser undersøgelsen, at et stort flertal af borgerne i Odense er mod et salg af Fjernvarme Fyn. Det drejer sig om 65 procent af borgerne.

Et resultat, som professor og kommunalforsker ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær kalder for "klart".

- Det er ret klart, at borgerne ikke på nuværende tidspunkt er store tilhængere af et salg, lyder det fra Ulrik Kjær, der har gennemset Megafons måling.

Blandt de socialdemokratiske vælgere er en gruppe på 61 procent mod et salg, mens kun 18 procent er for.

Alligevel kan S-ordføreren ikke få øje på et andet alternativ.

- Der er et kæmpe moderniseringsbehov i kommunen og samtidig ved vi også, at der kommer flere børn og ældre i kommunen. Det velfærdsløft, vi sigter efter, kommer til at koste 1,8 milliarder, og indtil nu har jeg ikke set noget bedre bud på, hvordan den opgave kan løftes økonomisk, hvis ikke vi sælger Fjernvarme Fyn, siger Cæcilie Crawley Larsen.