S-politiker: - Skoleudspil fra Venstre er en billig omgang

- Jeg er mildest talt uimponeret over, at Venstre nu går ud og lover lavere klassekvotienter og to-lærerordninger, siger den socialdemokratiske byrådspolitiker og viceborgmester, Tim Vermund (S), som i dag reagerer på et skoleudspil fra Venstre.

Venstres borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt (V), oplyste mandag, at folkeskolen i Odense skal have et stort løft, og at der skal findes penge til maksimalt 25 elever per klasse på budgettet næste år.

Forslaget blev positivt modtaget af børn- og ungerådmand, Susanne Crawley (RV), og af formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler.

Læs også Venstre vil investere millioner i folkeskolen i Odense

Socialdemokratisk angreb

Der lyder dog helt andre toner fra Socialdemokratiet.

- Hvor var Venstre, da vi vedtog velfærdsprocenten, som indtil videre har tilført folkeskolen i Odense 84,8 millioner kroner stigende til næsten 100 millioner kroner. Hvor var Venstre, da vi omprioriterede 200 millioner kroner fra administration og kultur til velfærd, lyder spørgsmålene fra Tim Vermund, som også selv giver svarene.

- Venstre stemte imod.

Tim Vermund er forarget over, at Venstre med sit forslag til finansiering af lavere klassekvotienter vil bruge af de penge, som ventes at tilfalde Odense i forbindelse med en reform af udligningssystemet.

- Da Venstre på Christiansborg trådte ind i forhandlingerne om udligningsreformen, kostede det Odense 36 millioner kroner, og det var Lilleholt med til at bakke op om i TV 2/Fyn. Nu er han så i gang med at afgive løfter for de penge, som vi andre forsøger at få til byen. Det er frækt og uanstændigt, siger Tim Vermund og tilføjer:

- Venstre er langt fra den virkelighed, som vi andre befinder os i. Vi har i flere år knoklet for at skaffe flere penge til folkeskolen, men Venstre er hver gang løbet fra regningen i sidste ende.

Læs også Nedslående rapport: Elever i Odense klarer sig skidt

Venstre afviser

Den socialdemokratiske kritik preller af på Christoffer Lilleholt.

- Vi havde i vores budgetforslag for 2020 et fuldt finansieret klasseloft på 25 elever ved blandt andet at sige stop for mere letbane til Vollsmose, men vi blev smidt ud af forhandlingerne, før de var begyndt.

- I Venstre går vi op i, at folkeskolen skal stilles bedre med forslag, der både er gratis, og som koster penge. Vi håber, at vi ved de næste forhandlinger bliver inviteret med, så vi kan løfte skolen i fællesskab, siger Christoffer Lilleholt.