S-politiker vil ikke pege fingre i sag fra Agedrup Skole

Mads Thomsen (S), der er medlem af Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune er ked af at læse historien om, at en dreng i de mindre klasser på Agedrup Skole har været udsat for grænseskridende opførsel, da andre elever ifølge drengens mor har tvunget ham til at drikke urin.

Ifølge Mads Thomsen er sagen en af de underretninger, der indgik i forvaltningens redegørelse, som de gav udvalgsmedlemmerne i torsdags, men det er først i løbet af weekenden han har fået kendskab til sagens indhold.

- I forhold til min tillid til skoleledelsen, så er den intakt, fordi centrale dele af sagen var med i de oplysninger, vi fik i torsdags. Nu skal der kigges fremad, og der skal iværksættes både kortsigtede og langsigtede holdbare løsninger. Vi skal passe på med at isolere alle problemer til en person, siger Mads Thomsen, der derudover afventer den kulturanalyse, som blev iværksat:

- Den skal belyse, om der har været en kultur i forvaltningen, der bærer præg af forråelse. Opdager forvaltningen ikke, at de selv er i gang med at begå handlinger, der kan betragtes som uetiske. Har de simpelthen overset 53 menneskers desperate råb om hjælp, spørger han.