Så få kvadratmeter har eleverne på fynsk skole: - Vi er mast sammen som sild i en tønde

På Munkebjergskolen i Odense sidder eleverne tæt. En kende for tæt. Derfor har skolebestyrelsen på skolen sendt et brev til Odense Byråd, hvor de beskriver problemet.

Eleverne har helt ned til 1,7 kvadratmeter per elev, som er langt under det minimum, som interesseorganisationen Danske Skoleelever tidligere har anbefalet. De anbefalede, at 2,7 kvadratmeter måtte være det mindste.

Og den trænge plads på Munkebjergskolen påvirker elevernes undervisning.