Så gik den ikke længere for Christian Eriksens cheftræner

Så var snoren ikke længere. Erik ten Hag er fortid som cheftræner for Premier League-klubben Manchester United. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at man har afbrudt samarbejdet med den hollandske træner.

Så sent som i juli udnyttede United ellers en klausul i ten Hags kontrakt til at lægge et år på aftalen, så den løb frem til sommeren 2026. Resultaterne har dog fortsat været ustabile, og dermed skal Christian Eriksen og Rasmus Højlund have ny chef.

Han efterlader holdet på 14.-pladsen i Premier League med 11 point for ni kampe og en målscore på 8-11.

Assistent og tidligere Manchester United-målsluger Ruud van Nistelrooy overtager chefposten midlertidigt, skriver klubben.