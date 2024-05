- Så må vi bede til Gud, siger OB-angriber efter fiasko

OB har tre kampe tilbage til at sørge for at blive i Superligaen.

Det så dog igen sort ud fredag aften, da Lyngby tog fra Bolbro med en 2-1-sejr.

- Så længe der er en mulighed, tror jeg stadig på det. Der bliver færre og færre kampe, men der er ikke så meget andet at gøre. Vi skal tro på det og blive ved, sagde OB's Bashkim Kadrii umiddelbart efter slutfløjt.

Det var slukørede OB-spillere, der mødte TV 2 Fyn efter nederlaget. Luca Kjerrumgaard scorede kampens eneste stribede mål, men fokus var rettet mod de kommende kampe:

- Vi kan ikke gøre andet end at tænke på os selv. Vi skal have ni point, og det er det eneste, der tæller. Så må vi bede til Gud om, at de andre de hjælper os. Men der er ikke andet end at gøre det selv, fortalte målscoreren, der fortsat tror på at blive i Superligaen.