Så mange besøgte stor robotevent i Odense

Odense samlede endnu en gang den internationale robot- og dronebranche i forbindelse med begivenheden R-24, der fandt sted i Odense fra onsdag til fredag i sidste uge.

4.008 besøgende lagde vejen forbi Odense Congress Center og Nordens førende robotevent.

- Det er glædeligt, at et fysisk event som R-24 stadig bliver prioriteret af branchen og derfor i den grad har sin berettigelse. Vi tror, at der kun bliver et større behov for fysiske events, der kan bringe mennesker, viden og kapital sammen. Ikke mindst i disse år, hvor virksomhederne i udgangspunktet skal kæmpe lidt hårdere om både talenter og kapital, end de måske skulle for bare nogle år siden, siger eventchef Morten Ihlow.