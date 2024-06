Så mange millioner har Odense brugt på Horten siden 2022

Det ellers så velrenommerede advokatfirma Horten har fået ridser i lakken, efter at TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", viser den nu tidligere partner i firmaet Nicolai Dyhr i - tilsyneladende - at være villig til at hjælpe med at hvidvaske nogle penge.

Få dage efter dokumentaren udkom 28. maj lagde Odense Kommune advokatfirmaet på is, indtil de fik svar på en række spørgsmål, som der er stillet. Men allerede dagen efter, rakte Venstres rådmand Christoffer Lilleholt ud til borgmesterforvaltningen.

Det gjorde han for at få svar på, hvor mange penge Odense "i de sidste par år" har brugt på Horten. I et svar, som TV 2 Fyn er i besiddelse af, fremgår det, at der siden 2022 er brugt i alt 3.186.120 millioner kroner fordelt på ni sager.

Det højeste beløb er på lige knap en million og omhandler udarbejdelse af redegørelsen vedrørende sagen om foreningen "Søstre mod vold og kontrol".