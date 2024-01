Så mange penge har Odense Kommune brugt på snerydning

De sidste måneders frost, kulde og sne har givet udfordringer for samtlige bilister, cykelister og fodgængere i Odense Kommune. Faktisk endte snerydning med at blive et politisk spørgsmål i kommunen.

Nu har Odense Kommune en opgørelse over budgettet, der er brugt på snerydning. I perioden mellem den 1. og 18. januar 2024 er der brugt 7,7 millioner kroner på vintertjeneste - og det er eksklusiv beredskabshonorar.

Dermed har By- og Kulturforvaltningen brugt 40 procent af budgettet til vintertjeneste.

I andre kommuner er det også gået stærkt med at bruge budgettet på snerydning. Ifølge TV 2 Østjylland havde flere østjyske kommuner brugt halvdelen af deres budget 12 dage inde i det nye år. Sorø Kommune havde på under én måned i 2024 brugt hele deres snerydningsbudget.