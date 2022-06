Så mange personer blev taget med stoffer på Tinderbox

Op mod 48.000 mennesker besøger Tusindårsskoven under Tinderbox, og det giver i sagens natur ekstra arbejde for Fyns Politi, der på åbningsdagen havde flere sager med gæster, der enten ikke opførte sig ordentligt eller havde narkotika på sig.

Overordnet er det gået godt på førstedagen, fortæller politiet.

- Der har været syv særskilte sager om euforiserende stoffer i forbindelse med Tinderbox, blandt andre nogen, der er taget for at have en joint eller lignende. Vi har kun visiteret, når vi har haft et mistankegrundlag om, at det kan føre til en sigtelse, siger vagtchef Peter Vestergaard til TV 2 Fyn.

Til sammenligning blev der på hele tredagesfestivalen sigtet 35 personer for besiddelse af stoffer i 2018.



Der er også nogle gæster, der ikke har kunnet opføre sig ordentligt.

- Der har været tre, der er anholdt for at have brudt ordensbekendtgørelse. De har været inde at vende på politistationen og har fået en bøde med hjem, fortæller Peter Vestergaard.

Hvor finder politiet gæster med narko?

Politiet oplyser ikke, hvor på festivalpladsen stofferne er fundet på åbningsdagen, men erfaringen fra tidligere festivalår viser, at stofferne hænger sammen med særligt én form for musik.

- Der har ikke været enorme problemer med narkotika på Tinderbox tidligere, men der er selvfølgelig nogle steder, hvor narkotika er mere repræsenteret end andre steder på pladsen, siger indsatsleder Mads Poulstrup fra Fyns Politi.

Hvor er det?

- Hvis man gerne vil undgå stofferne, er det EDM-musikken (electronic dance music, red.), hvor man ofte ser, at der kan være narkotika, så det er for eksempel dér, hvor de spiller den slags musik, forklarer han.

Den elektroniske dansemusik bliver især spillet på Magicbox på Tinderbox, der selv kalder det “årets største EDM-fest”. Tinderbox har ikke ønsket at kommentere fundet af stoffer på festivalen.

Der var heldigvis også masser af musik på åbningsdagen af Fyns største musikfestival, hvor blandt andre Thomas Helmig og Hjalmer gav koncert.