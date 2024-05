Så mange procents chance har OB for at overleve ifølge ekspert

Der skal ske mirakler, hvis ikke OB skal spille NordicBet Liga efter sommerferien. I hvert fald hvis man skal tro TV 2's fodboldekspert Morten Bruun.

OB's overlevelseschancer fik muligvis kunstigt åndedræt med sejren over Randers, men med Lyngbys fantomcomeback mod Viborg, hvor de vendte 0-1 til 3-1 med ti minutter tilbage af kampen, ser det nu sortere end sort ud for OB.

Scenariet er ganske klart. Kun en OB-sejr ude over Viborg OG et Lyngby-nederlag ude til Hvidovre kan sikre, at OB også i næste sæson er at finde i landets bedste fodboldrække.

- Der er selvfølgelig en teoretisk chance for OB, for de skal sådan set ”bare” vinde og så håbe på, at Lyngby taber. Men det er et ganske, ganske usandsynligt scenarie, siger han til TV 2.

Han giver OB 10 procents chance for overlevelse, mens Lyngby får 90 procent.

OB kan hænge sin hat på, at de tre forudgående kampe mellem Lyngby og Hvidovre har været tætte. Lyngby har vundet én (1-0), Hvidovre har vundet én (4-2) og én kamp er endt uafgjort (1-1).

Nedrykningsspillets sidste runde sættes i gang lørdag klokken 15.