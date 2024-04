Så meget kan en nedrykning koste OB

OB risikerer at blive banket 25 år tilbage, hvis det skulle ske at klubben rykker ned i 1. division. Som det er nu, ligger OB kun to point fra nedrykning efter søndagens nederlag til Hvidovre på hjemmebane, hvor det var det 11. nederlag i sæsonen.

Og det kan blive en dyr affære, hvis det sker siger Martin Davidsen, der er chefredaktør på podcasten om OB "Stemmer Fra Ådalen".

- Interessen vil blive mindre, hypen vil mindre og OB vil blive en mindre attraktiv klub for spillere, der ikke gider at spille i 1. division. Så det vil give klubben rigtig store problemer.