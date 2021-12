Så sker det endelig: Odense Letbane kører testkørsel på hele strækningen

Banedanmark har godkendt strømsætningen af hele strækningen, heriblandt tre delstrækninger ved Odense Banegård Center, broen over Middelfartvej og Hjallese Station. Her kommer letbanen tæt på Banedanmarks anlæg. Godkendelsen foregår dog med ekstra overvågning indtil videre.

Kan give gener

Odense Letbane gør opmærksom på, at der kan opstå støj og vibrationer, som kan virke generende over for borgere, der bor i nærheden af letbanen.

Det er især skinnerne, der ikke er kørt til endnu, der kan give støjgener, da skinnerne fortsat er ru. Der kan desuden opstå såkaldte "flat spots" på hjulene i forbindelse med opbremsninger.

Letbanen skriver:

"Både ru skinner og flat spots kan bidrage til et støjbillede, der ikke er retvisende for normal drift senere hen, hvor både afdrejning af hjul og afslibning af skinner vil være indarbejdede rutiner."