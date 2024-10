Så store og kontroversielle stjerner har før fået gylden pris

Antallet af unge autografhungerende fans var et lidt andet, da den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie i 2014 fik H. C. Andersen Litteraturprisen.

Til gengæld var der uden tvivl skruet op for dramatikken. Fyns Politi så sig nemlig nødsaget til at være talstærkt tilstede under hele forfatterens besøg.

Et af forfatterens hovedværker "De Sataniske Vers" vakte nemlig stadig bekymring for Rushdie og fynboernes sikkerhed. Bogen fik Irans daværende leder, ayatollah Ruhollah Khomeini til i 1989 at udstede en fatwa, der krævede Salman Rushdie dræbt.

Salman Rushdie gjorde det dengang klart i sit interview med TV 2 Fyn, at han holder af flere af H. C. Andersens eventyr, men at Snedronningen er hans klare favorit.

Fyns Politi bekymring viste sig dog i 2022 ikke at være ubegrundet. Her blev Salman Rushdie nemlig angrebet med en kniv og mistede synet på sit højre øje under en forelæsning på et amerikansk universitet.

