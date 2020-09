Sådan forløb skudepisoden, der kostede uskyldig mand livet

En uskyldig mand, 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, blev dræbt tæt ved sit hjem i Vollsmose, da to rivaliserende grupper i området udvekslede skud 24. juni i år.

Mere end to måneder efter episoden har Fyns Politi endnu ikke sigtet nogen for drabet.

Derfor har man torsdag valgt at offentliggøre omfattende materiale om forløbet for episoden i håb om at finde frem til gerningsmændene.

- Vi håber på, at denne grove lovovertrædelse, som drab er, kan få borgerne i området at hjælpe politiet, siger Carsten Dichmann, der er politikommissær ved Fyns Politi.

Her følger hele det forløb, som politiet efter knap tre måneders efterforsking er kommet frem til.

Ankomst

Onsdag den 24. juni. Klokken 23.25.

To personer kørende på en sort maxi scooter ved krydset Munkerisvej og Ørbækvej.

De to personer, Person A og Person B, kommer fra Korsløkkegruppen

De er begge klædt i sort tøj, og deres ansigter er maskerede.

Klokken 23.48.

Mændene ankommer til den vestlige side af boligblokken Egeparken nummer 150, som ligger i Vollsmose.

Med slukkede lygter triller de scooteren ind i en gangtunnel, der går igennem blokken. Her skal den stå klar til, at de kan flygte af samme rute, som de ankom.

De første skud affyres

Person A går først fra scooteren, hvorefter Person B følger med ud til den østlige side af boligblokken - begge mænd går med hævede pistoler. Kort herefter falder de første skud.

På østsiden af blokken finder de en 31-årig mand, der er et højststående medlem i Vollsmosegruppen. Han står i en gruppe med 8-15 andre personer.

Person A affyrer en serie af skud mod manden, der bliver ramt fire gange, men overlever.

En hund der er tilstede løber hen mod Person A, som affyrer skud mod den. Person B affyrer også skud mod hunden, som bliver ramt og dør kort efter.

Ildkamp og flugtforsøg

Klokken 23.49.

Efter de første skud er faldet forsøger de to mænd fra Korsløkkegruppen at flygte af samme rute, som de ankom, men på vestsiden af blokken møder de de tre øvrige mænd fra Vollsmosegruppen, som ligeledes er maskerede og bevæbnede.

Der opstår ildkamp mellem de to grupper.

De to mænd fra Korsløkkegruppen vælger herefter at flygte på scooter ud på den østlige side af boligblokken.

Fyns Politi har torsdag offentliggjort video og billeder fra skudepisoden. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114. Foto: Fyns Politi

Seks sekunder senere løber de tre mænd efter scooteren gennem tunnellen. Politiet ved fra overvågningsbilleder, at der også var en fjerde mand i den bevæbnede gruppe, men han løber rundt om bygningen i stedet for at løbe gennem tunnellen.

Skyder efter scooter - rammer uskyldig

Den anden person, der kommer ud af tunnellen, løber langs bygningen Egeparken nummer 150-152, og han kommer så tæt på scooteren, at han affyrer fire skud i dens retning.

Han rammer dog ikke mændene på scooteren.

I stedet formoder politiet, at det er et af de fire skud, der rammer og dræber den uskyldige 31-årige mand Abdinur Mohamed Ismail, som tilfældigt befinder sig i skudlinjen.

Flugtrute af stisystemer

Med en politibil i hælene flygter de to mænd på scooteren i sydlig retning af Vollsmose Allé, og drejer til venstre af Åsumvej.

Cirka 50 meter før de kommer til Odense Å drejer de til med over 125 kilometer i timen til højre ned ad et stisystem, hvor politibilen ikke kan køre efter. Det sker klokken 23.51.

På stisystemet kører de langs Odense Å, inden de krydser den via en gangbro.

De kører syd langs stien til Teglværksvej, og hvor vejen går stik syd kører de via en sti til krydset Nyborgvej og Avlskovsvej.

De krydser Nyborgvej klokken 23.53.

Via stier og privat vej kører de længere sydpå, indtil de rammer Herluf Trolles Vej klokken 23.54. Det er her politiets spor ender.

Man ved blot, at de forsvinder i retning af Ivar Huitfelds Vej.