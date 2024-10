Sådan kan DBU straffe fynske fodboldklubber

Mange muligheder

Faktisk er der i alt syv sanktionsmuligheder, hvoraf den ultimative er udelukkelse fra organisationen og dermed muligheden for at deltage i turneringsfodbold.

Så yderligt er DBU dog ikke gået til værks overfor FIUK. Og netop manglen på en hårdere sanktion fik den anden Odense-klub SKFIF til at anke DBU's sanktion. SKFIF er én af de klubber, der har haft en oplevelse med FIUK, som har betydet, at de har boykottet klubben.

Tirsdag gik borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og By- og kulturrådmand Søren Windell (K) ind i sagen. Her holdt de møde med DBU Fyn, og udtalte efterfølgende, at man nu vil rette henvendelse til kulturministeren, for at få kigget på sanktionsmuligheder i fremtiden, så det bliver muligt for kommuner at straffe klubber, der forbryder sig mod reglementerne og optræder aggressivt.

- Det er en alvorlig sag, og det, der er sket, er en trussel mod den meget fine foreningskultur, vi har. At være en folkeoplysende forening forpligter ikke bare i jura og paragraffer, men også i ånd. Det vi har set i FIUK er alt andet end folkeoplysende, sagde borgmesteren tirsdag.