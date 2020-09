Sådan kan du hjælpe politiet med at opklare drabet i Vollsmose

I tre måneder har Fyns Politi efterforsket sagen om drabet på en 31-årig mand i Egeparken i Vollsmose. Manden blev det tilfældige offer, da to kriminelle grupperinger fra Korsløkkeparkken og Vollsmose stødte sammen i en skudepisode.

Nu offentliggør politiet nye oplysninger i sagen og håber, at det vil få offentligheden til at bidrage med viden, så sagen kan blive opklaret.

- Det er en dybt alvorlig kriminalitet, der foregår derude. Det er ikke i orden i et område, hvor vi har lovlydige borgere, som bor. Det skaber utryghed. Vi har selvfølgelig en forhåbning om, at borgerne hjælper. Og så fordi, der sidder nogle pårørende tilbage, som håber på, at sådan en grov kriminalitet bliver opklaret, forklarer efterforskningsleder, Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

Gerningsmænd optaget af kamera i politibil

Konkret vil Fyns Politi gerne have hjælp til at få identificeret gerningsmændene fra de to grupper, der skød efter hinanden ved episoden. Overvågningsbilleder viser, at seks personer var involveret.

VED DU NOGET? Med de nye oplysninger i sagen håber Fyns Politi, at personer med viden om sagen vil kontakte dem. Ifølge politiet er det et vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor opfordrer politiet også eventuelle vidner eller andre personer med viden om sagen til at kontakte politiet enten ved at ringe 114 eller ved at kontakte politiet på anden vis. Det kan være det lokale politi i Vollsmose eller andre betjente.

- Vi er overbeviste om, at der sidder vidner ude i området i Egeparken. Vidner som ved, hvem de her gerningsmænd er. Vi er overbeviste om, at der sidder vidner, som ligger inde med private videooptagelser. Dem vil vi også meget gerne have udleveret af folk, appellerer Carsten Dichmann.

Gruppen fra Korsløkkeparken bestod af to mænd, der ankom til gerningsstedet på en scooter. Her har politiet offentlig gjort billeder, hvor man blandt andet kan se ansigtet på en af gerningsmændende, da de flygter fra gerningsstedet. Et kamera i en politibil har optaget flugten. Undervejs i flugten drejer en af mændene hovedet, og bliver optaget af politibilens kamera. Kan man genkende personen vil politiet gerne høre fra offentligheden.

Har du set scooter?

Hvis du kender noget til denne scooter, vil politiet gerne i kontakt med dig. Foto: Fyns Politi

De to personer fra Korsløkkegruppen flygter på en såkaldt maxiscooter. En scooter der kan køre op til 130 kilometer i time. Scooteren er stjålet fra Seden en måned før skuddrabet i Egeparken i Vollsmose. Da scooteren blev stjålet var den forsynet med en vindskærm, sidespejle, bagageboks og spansk nummerplade. De dele var dog fjernet da scooteren blev brugt i forbindelse med skudepisoen.

- Den er meget karakteristisk i og med at det er en spansk indregistreret scooter med et grønt mærk nede på den ene forgaffel. Så vi håber selvfølgelig på, at vi kan få henvendelser fra borgere, som kan have set denne her scooter. Måske en scooter, der står gemt i et kælderrum, som man undrer sig over, siger Carsten Dichmann.

Fyns Politi vil gerne have oplysninger, hvis nogen har set, hvor scooteren befinder sig eller ved, hvor de dele der er fjernet befinder sig.

Kender du morderen?

Helt centralt i politiets efterforskning er at få identificeret den mand, som de mener affyrede de skud, der dræbte den 31-årige mand uskyldige mand i Egeparken. Manden var en del af en gruppe på fire personer, og var markant lavere end de øvrige i gruppen. Kan nogen genkende den lave person i gruppen eller nogle af de tre øvrige, så vil Fyns Politi gerne have oplysninger.

Fyns Politi er overbevist om, at der er personer, der har viden om episoden og kan bidrage med oplysninger, så sagen kan blive opklaret. Men ifølge efterforskningsleder Carsten Dichmann kan det være svært at efterforske i de miljøer, der formentligt har viden om episoden. Men alligevel håber de, at personer med viden til ringe til 114 eller på anden vis kontakte politiet med oplysninger.

Der er måske nogen som sidder og tilbageholder den viden, som de har. Vi er ikke i tvivl om, at folk gerne vil hjælpe politiet, men man er nok nervøs for bange for, hvad der efterfølgende sker, konstaterer Carsten Dichmann.

Efterforskningslederen understreger dog, at man trygt kan henvende sig til politiet enten via 114 eller på anden vis.