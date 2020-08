Sådan skal det foregå: Ungefestival afvikles i Odense trods covid-19

I næste uge afvikles studiestartsfestivalen Generator i Odenses gader, selv om samfundet er under stramme restriktioner som følge af coronaviruspandemien, der sommeren over har aflyst den ene festival efter den anden.

Alligevel satser arrangørerne på at få afviklet festivalen ved at ændre konceptet og finde en måde at tilpasse festivalens 25 arrangementer til retningslinjerne for covid-19.

Det skal ifølge festivalleder Tine Nyland ske med fire konkrete punkter:

Bliv siddende ved dit tildelte bord under koncerten. Bordservering: ​Serveringspersonale vil tage imod bestillinger, og betaling foregår ved bordet. Ræk hånden i vejret for betjening eller hjælp - personalet kan svare på alle dine eventuelle spørgsmål. Afstand og sprit: ​Følg afmærkninger på vores venues og borde, så man kan holde afstand, og brug det håndsprit, der findes ved bordene.

Ekstra rengøring mellem koncerter

Generator afvikles en række forskellige steder i det centrale Odense og henvender sig især til unge, som interesserer sig for fest og musik. Der vil blandt andet være seks spillesteder, hvorfra der foregår koncerter med maksimalt 500 deltagere.

Mellem hver koncert vil der blive sørget for ekstra rengøring på festivalområdet.

Det er ikke muligt at købe partoutbilletter, men billetter kan købes til hver enkelt koncert.

Hvis du følges med nogen til koncerterne, råder arrangørerne dig til at komme i samlet trop, så personalet kan anvise pladser, så I kan sidde sammen.

Odense får hvert år tusindvis af nye studerende, der starter på Syddansk Universitet i starten af september. Generator afvikles i år fra 3. til 5. september. I 2019 deltog 19.000 gæster.