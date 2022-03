Sadler om: Fjernvarme Fyn vil ikke sende gas-millioner til Rusland

Vil ikke sende penge til Rusland

Også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) betonede vigtigheden af, ikke at støtte Rusland.

- Vi er et enigt økonomiudvalg, der ikke ønsker, at skulle kanalisere penge til Putins Rusland. Den udfasningsplan af kul, vi har vedtaget i Odense før vi vidste, at Rusland ville blive det geopolitiske problem, de er nu, har det i sig, at vi har brug for rigtig meget gas i starten af 2023 indtil vi har et nyt system oppe at køre, sagde han han og fortsatte.

- Med de stigende gaspriser og leveranceproblematikker der er, forstået på den måde, at man i dag ikke kan købe gas, uden at sende penge til Rusland, har vi besluttet at lade Fjernvarme Fyn indkøbe ekstra kul, så vi kan komme over den spidsbelastning vi har i første kvartal af 2023. Dermed undgår vi at skulle sende et trecifret millionbeløb til Putins Rusland.

I forlængelse af den udskudte konvertering vil Fjernvarme Fyn frem mod 2023 gennemføre projekter, der skal kompensere for den ekstra udledning af CO2, det vil medføre, fremgår det af en pressemeddelelse.