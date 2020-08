Sælg fjernvarmen eller drop letbanens etape to: Sådan bør Odense finansiere velfærd

Opdatering Artiklen er opdateret med et citat fra Peter Rahbæk Juel.

I løbet af de seneste uger er et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn blevet heftigt diskuteret i Odense, og fredag fortalte Venstres politiske ordfører i Odense, Christoffer Lilleholt, at han synes, Odense skal droppe anden etape af letbanebyggeriet i stedet for at sælge fjernvarmeselskabet.

Det støttes af Dansk Folkeparti, der også er imod salget af Fjernvarme Fyn.

- I Dansk Folkeparti har vi hele tiden været imod letbanens etape to, fordi vi synes, det er et for tidligt tidspunkt at beslutte det på. Vi har ikke kendskab til, hvordan etape et fungerer. Det er alt for mange penge at fjerne fra velfærden, siger byrådsmedlem Pernille Bendixen (DF) til TV 2 Fyn.

Der skal bruges 1,8 milliarder kroner til at renovere velfærdsbygninger. Hvor skal pengene komme fra?

- Det er det store spørgsmål, som jeg synes, vi burde sætte os ned i byrådet og se på. For mig at se burde vi investere det overskud, vi kan, ind i det private arbejdsmarked, som så kan generere noget vækst til byen, siger hun.

Konservative: Det giver ikke nogen mening med etape to

Konservative i Odense er også villig til at kigge på, om letbanens etape to skal skrottes.

- Vi er interesseret i at kigge på alle de forslag, der kommer på bordet. Vi har i forvejen sagt, at vi ikke ser for os, at vi skal til at gå i gang med at bygge letbanens etape to i øjeblikket. Det giver ikke nogen mening, siger byrådsmedlem Kristian Guldfeldt (K).

- Der er politisk vilje på den borgerlige side af byrådssalen til at finde en løsning, så vi kan forhindre et salg af Fjernvarme Fyn, forklarer han.

Enhedslisten: Letbane skal binde Vollsmose sammen med Odense

Det er dog ikke kun de borgerlige partier, der er imod et salg af Fjernvarme Fyn.

Enhedslisten er heller ikke tilhænger af salget, men partiet synes ikke, det er en god idé at droppe letbanens etape to, der - hvis den bliver vedtaget - skal gå fra Odense Zoo via Vollsmose til Seden.

- Vi har støttet letbanen, også letbanens etape to. Det er en rigtig god idé, at byen på den måde bliver bundet sammen - ikke mindst når man laver de her ghettoplaner, som vi synes er groteske med nedrivninger i Vollsmose, så kunne letbanen hjælpe og give et løft i Vollsmose, siger byrådsmedlem og politisk ordfører Reza Javid fra Enhedslisten.

Enhedslisten foreslår en lokal folkeafstemning om salget af Fjernvarme Fyn.

Hos Odenses borgmester er man heller ikke imponeret over Venstres forslag:

- Det er jo en kendt sag, at Venstre har det svært med at stå ved de langsigtede aftaler, som er en forudsætning for at lukkes med byudvikling. Odense Byråd har besluttet, at vi først vil tage stilling til letbanens etape 2 i 2022, når plangrundlaget er klart, og der er en større afklaring på den statslige medfinansiering. Det har Venstre også stemt for, siger Peter Rahbæk Juel (A).

I 2014-priser vil en letbaneetape mellem Odense Zoo og Seden koste 1,65 milliarder kroner. Til sammenligning vil et salg af Fjernvarme Fyn give Odense 524 millioner kroner over de næste ti år.

Den første etape af Odense Letbane forventes indviet i efteråret 2021.