Sælger bortvist: Skubbede kunde ud af Ilva

Mælkemanden

Den kvindelige kunde ville gerne have det nye tilbud først og svarede herefter lidt frisk, at hun nok ikke havde fået det første tilbud ”af mælkemanden”.

Det betragtede sælgeren som ubehøvlet, og han bad kunden forlade butikken, mens han skubbede hende mod udgangen med en hånd i ryggen.

Ifølge kunden bad hun sælgeren om at slippe hende. Mens de skændtes, blev optrinnet overvåget af flere ansatte. En af dem observerede, at sælgeren bagefter sagde, at han havde dummet sig, og at ”den er ikke god den her”.

Det endte med, at den kvindelige kunde efterfølgende klagede til kundeservice.

Hele forløbet fremgår af Afskedigelsesnævnets afgørelse på sagen.

Forsoningsmøde

På kundens og Ilvas foranledning mødtes hun med sælgeren igen den 1. november 2022 til et forsoningsmøde hos Ilva. Her gav sælgeren en uforbeholden undskyldning, og det endte med, at han også gav kunden et kram, efter at have spurgt om lov.

Men efter episoden blev sælgeren bortvist for at have optrådt faretruende, lagt hånd på kunden og for at have bestridt kundens forklaring over for ledelsen efter forsoningsmødet.

På den baggrund havde HK trukket Ilva, der er ejet af Lars Larsen Group, i Afskedigelsesnævnet med krav om 179.000 kroner i opsigelses-tilgodehavende og 123.000 kroner i godtgørelse for uberettiget fyring.

Sælgeren havde 38 års erfaring – herunder fem i Ilva – og det fremgår af sagsfremstillingen, at han flere år i træk har været en af Ilva-kædens bedste sælgere.

Han havde aldrig fået en påtale eller advarsel og blev sygemeldt i forlængelse af bortvisningen.

Afgørelsen

Kunden oplyste til forsoningsmødet, at hun ikke havde været bange for sælgeren, og at hun fortsat ville handle i Ilva.

Opmanden i sagen, højesterets-dommer Hanne Schmidt, har i en afgørelse af Afskedigelsesnævnet afvist HK’s krav mod Ilva.

Hun mente, at sælgeren havde optrådt groft og alvorligt krænkende ved at anvende fysisk magt og skubbe kunden mod udgangen, at den forudgående ordveksling ikke gav nogen rimelig eller forståelig anledning til sælgerens reaktion, og at adfærden var egnet til at skade Ilvas omdømme.