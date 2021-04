Sælger som aldrig før: Førende Odense-virksomhed nødt til at sige stop

- Det er årsagen til, at vi er tvunget til at hæve priserne på et tidspunkt, hvor prislister med videre for året allerede er låst fast. Det er ikke noget, vi er stolte af at gøre, og jeg gætter også på, at nogle af vores kunder tænker, at vi forsøger at lukrere på den ekstraordinært høje efterspørgsel. Men det kan jeg helt afvise. Tværtimod taber vi penge på den stigende efterspørgsel, forklarer han.

Dansk Industri: Højst usædvanlig dominoeffekt

Virksomhedens ordrebeholdning svarer stort set til hele produktionskapaciteten for 2021.

Dansk Industri følger udviklingen tæt og forstår, hvorfor en virksomhed som Juliana Drivhuse i Odense er nødt til at hæve priserne og sætte en stopper for nye ordrer.

- Der er tale om en højst usædvanlig dominoeffekt på verdensmarkedet, som særligt rammer råvarer som stål, aluminium, træ, plast og flamingo, siger Jacob Kjeldsen, der er chef for Fremstillingsindustrien i Dansk Industri, i pressemeddelelsen.

- Det skyldes blandt andet stigende efterspørgsel og en backlog på grund af produktionsforstyrrelser som følge af coronanedlukninger, og så skyldes det et hidtil uset pres på transport- og shippingsektoren. Det er den cocktail, som mange danske producenter sidder med, og som nu tvinger nogle af dem til at indføre prisstigninger, forklarer han.