Særlig café fejrer ti års-jubilæum

Onsdag afholdt cafe Oda i Odense ti-års-jubilæum. Det blev fejret med en tale og kaffe og kage til dem, der lagde vejen forbi.

Cafeen er et tilbud til voksne, der lever med angst, OCD, depression eller bipolar lidelse, og er drevet af frivillige kræfter.

Her kan brugerne få sociale fællesskaber og dele hverdagen med nogen, der også har lignende mentale udfordringer.

- For mig er det et frirum. Dét med at være et sted, hvor vi ved, at vi har noget at kæmpe med, men at vi ikke behøver at snakke om det og bare kan være, siger Thomas Skov Jensen, der er førtidspensionist.