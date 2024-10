Særlig detalje omkring OB's første nederlag i 1. division i 25 år

Fredag aften tabte OB for første gang i denne sæson en kamp i 1. division. På Odense Stadion blev fynboerne ydmyget 0-3 af bundholdet HB Køge.

Det er 25 år siden, at OB sidst har ligget i 1. division og dermed også første gang i et kvartårhundrede, at OB taber en hjemmekamp i 1. division.

Dengang - i sæsonen 1998/1999 - tabte OB kun én kamp på hjemmebane, og det var også til Køge Boldklub, der i 2009 skiftede navn til HB Køge efter sammenlægning med Herfølge Boldklub.

Historien gentager sig.

Trods fredagens nederlag er OB fortsat suveræn etter i 1. division. HB Køge er næstsidst i tabellen.