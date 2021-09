Særlig gæst på ni år var med til rejsegilde på Nyt OUH

Flere år forsinket

Dagen er da også værd at fejre, for det har ikke været uden problemer at komme hertil. Selvom det cirka 284.000 kvadratmeter store sygehus begynder at tage form, er det noget senere end den oprindelige plan.

Her lød det, at sygehuset ville stå klar til brug i 2020. Men budget, entreprenørudfordringer, en coronapandemi og forsinkede leverancer har udskudt tidsplanen ad flere omgange.