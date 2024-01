Særlig SMS får Dorthe til at føle hun har gjort en forskel - men der mangler flere som hende

Han fortæller, at det er meget forskelligt, hvor mange gange plasmadonorer lader sig tappe. Nogle donerer plasma hver 14. dag, mens andre kun gør det et par gange om året, men i gennemsnit donerer en plasmadoner sin plasma 5 gange om året.



Selvom plasmadonorerne generelt er loyale og vender tilbage igen og igen, så er der også hele tiden nogle, der falder fra. Det kan være, fordi de får sygdomme, fordi de flytter fra regionen, eller slet og ret fordi de blive for gamle. Derfor er der også løbende behov for at rekruttere flere.

- Vores mål for i år, at få 3.000 nye donorer, siger Jørgen Georgsen.

Selvom der mangler plasmadonorer, betyder det dog ikke, at der er mennesker, som ikke får livsvigtig medicin. I stedet får patienterne medicin, som er produceret af blodplasma fra udlandet.

Medicin manglede under corona

Når hospitalet gerne vil have flere plasmadonorer, så hænger det i stedet sammen med, at man gerne vil være selvforsynende. Halvdelen af den medicin, som patienterne får, som er lavet af plasma, kommer fra udenlandsk plasma.

Det betød ifølge Jørgen Georgsen, at der under corona-epidemien var patienter, der ikke kunne få den medicin, de havde brug for.



- Der er ikke nogen patienter, der står nu her og ikke kan få deres medicin, men vi vil gerne være sikre på, at det også er sådan i fremtiden, siger Jørgen Georgsen.

Thomas Kaa og de andre medlemmer af Bloddonorer Odense er ude for at hverve donorer, så har de derfor også især fokus på at skaffe donorer af blodplasma.

- Vi går benhårdt efter at skaffe plasmadonorer, siger Thomas Kaa.

Hvis man vil donere blodplasma, er man nødt til at lægge vejen forbi hospitalet enten i Odense eller i Svendborg. Til gengæld er restriktionerne løsere i forhold brug af medicin og rejser, og man kan donerer plasma lang oftere, end man kan donere fuldblod.

- Man bruger lidt mere tid på at donere plasma. Normalt siger man, at det tager cirka 20 minutter at donere fuldblod, mens man skal regne med 45 minutter for at donere blodplasma, siger Thomas Kaa.

Rådmand håber på

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (K) håber, at kampagnen vil få flere til at melde sig som bloddonorer.

- Vi er i en situation, hvor blodbanken mangler rigtig meget blod, så vi håber, at det her kan være med til at gøre, at flere vil være bloddonorer, siger Tommy Hummelmose (K).

Han frygter ikke, at medarbejdere i kommunen vil føle sig presset til at give blod, fordi deres arbejdsgiver opfordrer dem til det.

- Vi spørger stille og roligt vores medarbejdere, om de vil være med til at løse den her udfordring. Det et fuldstændig anonymt. Der bliver ikke holdt styr på, hvem der gør hvad, eller hvor mange der tilmelder sig eller ej, siger Tommy Hummelmose.

Han tilføjer, at han håber på, at kampagnen vil skabe en virkning, og at for eksempel virksomheder laver lignende kampagner.