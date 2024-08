Særligt tilbud til grænseoverskridende børn stort skridt nærmere

Odense Kommune er kommet ét skridt nærmere tiltaget om en akutskole til utilpassede elever.

Tirsdag middag mødtes Børn- og Ungeudvalget nemlig til et udvalgsmøde på Odinskolen.

Her stemte alle partier i udvalget for en beslutning om, at forvaltningen skal undersøge og vurdere behovet for en akutskole for elever med grænseoverskridende adfærd.

Undersøgelsen kommer til at indeholde en vurdering af målgruppe, omfang af behov samt anlægs- og driftsomkostninger for etableringen af en akutskole.



Beslutningen blev taget i kølvandet af de store trivselsproblemer på de odenseanske folkeskoler.

Vold, krænkelser og trusler

Værst på Agedrup Skole, hvor TV 2 Fyn i februar kunne fortælle, at der på skolen var tilfælde af trusler med kniv, samt salg af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, overfald i omklædningsrum, krænkelser af seksuel karakter, vold, tyveri og hærværk.

- Det glæder os, at vi nu kan komme videre. Nu får vi snart præsenteret noget meget konkret i forhold til økonomien i det.

- Vi kender ikke tidsperspektivet i det, men nu skal forvaltningen have tid til at arbejde med det, og så ser vi på det til den tid, siger ordfører for Socialdemokratiet i Odense Byråd, Mads Thomsen.

Odinskolen faciliterede udelukkende mødet, og har ikke noget med sagerne fra tidligere på året at gøre.

Hør Mads Thomsen (S) fortælle mere om beslutningen øverst i artiklen.