Særloven for ukrainere ændres: - Vi har et håb

Flere partier er klar til at ændre særloven for ukrainske flygtninge. Sker det, vil familien Kornieiev, som i øjeblikket bor i Odense, alligevel kunne få opholdstilladelse - selvom de var på ferie, da krigen brød ud.

Familien, som består af far Pavlo Kornieiev, gravide Tetiana Kornieiev og deres fireårige søn Lev, tog på ferie i Dubai inden Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, og kunne ikke rejse tilbage fra ferien.

I stedet rejste de den 8. marts til Danmark og opholder sig hos familie i Odense.

Men familien har på baggrund af særloven for ukrainske flygtninge fået afslag på opholdstilladelse med besked om, at den skal forlade Danmark senest på lørdag den 21. maj.

Afslaget er dog anket, og nu kommer Christiansborg familien hjælp med en ændring af særloven, som gør, at familien efter al sandsynlighed alligevel får lov til at blive.

- Nu kan vi blive, siger Pavlo Kornieiev optimistisk.



Det er en ændring i særloven, hvor der i øjeblikket er et krav om, at man skal have opholdt sig i Ukraine den 24. februar, hvor krigen brød ud, for at få opholdstilladelse.

Efter pres fra blandt andre Vestre og De Radikale vil udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) rykke skæringsdatoen for, hvornår man tidligst har forladt Ukraine til den 1. februar i stedet for på dagen for invasionen den 24. februar.

- Det kommer vi til at flytte tilbage, sådan så dem, der har været eksempelvis på ferie eller har været, som der også er et tilfælde, hvor en der har været inde og sende sin datter med flyveren i Polen, at de så ikke bliver udelukket.

- Fordi det er klart, de er jo lige så faste borgere i Ukraine, som så mange andre, siger Kaare Dybvad Bek til TV 2 Fyn.

Han forklarer, at datokravet i særloven er for dem, der er fordrevet fra Ukraine og for eksempel ikke for ukrainere, der er bosat i andre lande.

- Derfor holder vi fast i, at det altså er den her lille måneds tid før krigen startede, at man skal have været udrejst fra Ukraine, tilføjer ministeren.

Han forventer, at ændringen er klar i løbet af et par uger.

Den nyhed glæder både familien og Oleksii Pidkopai, som er Tetianas bror og hos ham familien har boet i godt to måneder.

- Vi har et håb, siger Pavlo Kornieiev mens Oleksii Pidkopai sætter flere ord på, hvad det betyder for hans søster.

- Hun er mere tryg ved at være her, fordi i Kharkiv (hvor familien kommer fra, red.) ved man ikke, hvad der sker i morgen, når der falder bomber og missiler.

- Her er de i sikkerhed, siger Oleksii Pidkopai, der har boet og arbejdet i Danmark siden 2015, og tilføjer:

- Nu kan de koncentrere sig om fremtiden, og Tetiana kan fokusere på sin graviditet og den forestående fødsel.

Opholdstilladelse er lig med et nyt liv

Udover familieforøgelse er den nære fremtid for familien Kornieiev, at få sønnen i skole og få et arbejde.

Det kan lade sig gøre, når opholdstilladelsen kommer. Og det vil give livet i Danmark en ekstra dimension, fortalte Olena Bahniuk for nylig.

- Det giver mig en mulighed for at have et nyt liv her, selvom det er et midlertidigt liv. Men det er et liv, jeg har lige nu, siger Olena Bahniuk.

Hun har sammen med en anden ukrainsk flygtning fået arbejde i køkkenet på Møllekroen i Agedrup i det nordøstlige Odense.