Sæsonkortholdere i OB får adgang til næste hjemmekamp

Når OB tager imod Silkeborg IF onsdag den 8. juli klokken 20.00 vil der være flere tilskuere, end der har været ved de seneste to hjemmekampe.

Hidtil har myndighedernes restriktioner medført, at der på Odense Stadion maksimalt har været plads til 300 tilskuere.

- Onsdag den 8. juli vil sandsynligvis være en glædens dag for en række sponsorer og sæsonkortholdere, der nu alle kan komme til fodbold, skriver OB i en pressemeddelelse.

Det kan muligvis også komme billetter til almindelig salg:

- Hvis der skulle være sponsorer eller sæsonkortholdere, der ikke ønsker at udnytte muligheden for at komme på stadion, kan eventuelle overskydende billetter blive sat til salg på ob.dk.

Både sæsonkortholdere og sponsorer vil modtage særskilt info om adgang til OB – Silkeborg IF senest mandag den 6. juli.

