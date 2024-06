Sætter kendt restaurant til salg og åbner ny McDonalds

Ægteparret Simon og Pernille Bromark åbner en ny McDonalds i Odense Banegård Center i de samme lokaler, og hvor der også tidligere lå en McDonalds.

Det bekræfter ægteparret overfor TV 2 Fyn, efter at Fyens Stiftstidende kunne løfte sløret for nyheden.

- Det har været en drøm i mange år at blive franchisetager hos McDonalds, siger restauratør Pernille Kock Bromark.

Samtidig bekræfter ægteparret en lige så stor nyhed. De vil sælge restaurant Olivia Brasserie i Vintapperstræde, som ægteparret har drevet siden 2017, hvis de får det rigtige tilbud.

- Vi vil ikke ikke lægge skjul på, at skulle den rigtige køber dukke op, så vil vi være villige til at indgå en dialog om et salg, siger Simon Bromark.

Burgere og pomfritter er da heller ikke helt fremmed for dem. Pernille Pernille Kock Bromark har arbejdet i McDonalds i 27 år og Simon Bromark i 17 år. De lærte begge at lave burgere, og derefter arbejdede de sig op igennem systemet og endte på hovedkontoret.



Ægteparret har da heller ikke tænkt sig at stoppe ved én McDonalds-restaurant. De har faktisk ambitioner om at komme op på at drive 5-6 restauranter som franchisetagere.